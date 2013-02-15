Захист Тимошенко наполягає, що історія про «тортик» - це несерйозно

Про це повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

У повідомленні зазначається, що слідчий суддя Печерського районного суду Києва Віктор Кицюк за відсутності Ю.Тимошенко проводить допит чергового свідка у справі про вбивство Євгена Щербаня – дніпропетровського підприємця С.Зайцева, який за збігом обставин є ще й родичем Петра Кириченка – помічника Павла Лазаренка.

Цей свідок намагається довести, що у Ю.Тимошенко був мотив для вбивства Є.Щербаня. За його словами, цей мотив з'явився після того, як Ю.Тимошенко знайшла у своєму робочому кабінеті компанії "Єдині енергетичні системи України" торт і записку: "Привіт з Донецька. Наступним разом це може бути і не тортик".

Вже традиційно свідок надає непрямі докази, а посилається на інформацію, отриману від третіх осіб, зокрема, від П.Кириченка – помічника Павла Лазаренка.

Як зазначає сайт Ю.Тимошенко, суд ігнорує всі заяви захисту Ю.Тимошенко про те, що такі покази не є прямими та не можуть бути прийняти до уваги суду.

С.Зайцев також визнав, що має родинні зв'язки з П.Кириченком – його дружина була рідною сестрою дружини П.Кириченка Ізабелли.

Як відомо, П.Кириченко неодноразово допитувався правоохоронними органами США у справі П.Лазаренка. Проте жодного разу у своїх показах він не згадував ім'я Ю.Тимошенко. Помічник П.Лазаренка змінив свої свідчення після того, як у Києві було затримано його онкохвору дружину Ізабеллу при спробі продати арештовану нерухомість. Після надання свідчень проти Ю.Тимошенко був знятий арешт на його нерухомість та грошові кошти.