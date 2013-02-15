Захист Тимошенко наполягає, що історія про «тортик» - це несерйозно

13:23, 15 лютого 2013
Політика
1658 0

Захист Юлії Тимошенко наполягає, що свідок Сергій Зайцев надає непрямі докази, а посилається на інформацію, отриману від третіх осіб, і такі свідчення не можуть бути прийняті до уваги суду.

Сергій Зайцев / Фото: з Facebook - Леся Оробець

Про це повідомляє сайт Ю.Тимошенко.
У повідомленні зазначається, що слідчий суддя Печерського районного суду Києва Віктор Кицюк за відсутності Ю.Тимошенко проводить допит чергового свідка у справі про вбивство Євгена Щербаня – дніпропетровського підприємця С.Зайцева, який за збігом обставин є ще й родичем Петра Кириченка – помічника Павла Лазаренка.

Цей свідок намагається довести, що у Ю.Тимошенко був мотив для вбивства Є.Щербаня. За його словами, цей мотив з'явився після того, як Ю.Тимошенко знайшла у своєму робочому кабінеті компанії "Єдині енергетичні системи України" торт і записку: "Привіт з Донецька. Наступним разом це може бути і не тортик".

Вже традиційно свідок надає непрямі докази, а посилається на інформацію, отриману від третіх осіб, зокрема, від П.Кириченка – помічника Павла Лазаренка.

Як зазначає сайт Ю.Тимошенко, суд ігнорує всі заяви захисту Ю.Тимошенко про те, що такі покази не є прямими та не можуть бути прийняти до уваги суду.

С.Зайцев також визнав, що має родинні зв'язки з П.Кириченком – його дружина була рідною сестрою дружини П.Кириченка Ізабелли.

Як відомо, П.Кириченко неодноразово допитувався правоохоронними органами США у справі П.Лазаренка. Проте жодного разу у своїх показах він не згадував ім'я Ю.Тимошенко. Помічник П.Лазаренка змінив свої свідчення після того, як у Києві було затримано його онкохвору дружину Ізабеллу при спробі продати арештовану нерухомість. Після надання свідчень проти Ю.Тимошенко був знятий арешт на його нерухомість та грошові кошти.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter