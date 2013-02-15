Кучма - журналісту: Сяду, тільки разом із вами

В інтерв’ю радіо «Свобода» Л.Кучма зазначив, що «наш суд найсправедливіший у світі».

«Він же не людина. Якщо він це зробив, то в чому питання, він же нелюд. Ось і висновок», – сказав Л.Кучма.

При цьому на запитання відносно заяв О.Пукача про причетність Л.Кучми до вбивства журналіста, колишній Президент сказав: «Сяду, тільки разом із вами».

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєне восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.Пукач був затриманий.

29 січня Печерський райсуд Києва виніс вирок О.Пукачу, засудивши його до довічного позбавлення волі за вбивство Г.Гонгадзе.

Після оголошення вироку О.Пукач заявив, що вирок йому буде зрозумілий лише тоді, коли поряд із ним сидітимуть Л.Кучма і Володимир Литвин.

Зокрема, у відповідь на запитання судді Анатолія Мельника, чи зрозумілий йому вирок, О.Пукач заявив: «Він буде зрозумілий тільки тоді, коли Кучма і Литвин будуть зі мною».

Водночас В.Литвин згодом заперечив правдивість заяв засудженого і заявив, що О.Пукач говорить те, що йому навіюють.

«А що йому ще залишається, крім того, як говорити те, що йому навіюють? По суті справи всі, які потрібні були, свідчення я в свій час давав. Очевидно, час уже припинити знущатися», - сказав В.Литвин.