Нардепи і юристи не можуть порахувати 30 днів до можливого розпуску ВР

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що дострокових парламентських виборів в країні не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав на брифінгу.

Відповідаючи на відповідне питання журналістів він сказав: “Не думаю”.

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При цьому він нагадав, що сьогодні думки юристів розділилися. Одні вважають, що 30-денний термін, передбачений Конституцією, після якого Президент дістає право розпустити парламент у разі, якщо ВР не збереться на свої засідання, починається з 4 лютого, коли депутати не змогли відкрити сесію. Інші, за його словами, юристи переконані, що цей термін ще не почався, оскільки сесія так і не була відкрита.

“Я думаю, що як тільки у Президента з'явиться право… Конституційний Суд дасть роз'яснення, і держава буде в повній ясності, все решта це лише думка юристів”, - сказав О.Єфремов.