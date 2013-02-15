В опозиції кажуть, що влада блефує, говорячи про перевибори

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, про це сказав сьогодні на брифінгу лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

А.Яценюк підкреслив, що сьогодні провладну більшість не влаштовує опозиція, яка вимагає дотримання Конституції України, і тому влада лякає опозицію перевиборами.

А.Яценюк заявив, що опозиція готова до варіанту дострокових парламентських виборів і впевнена у своїй перемозі на них.

Водночас він зауважив, що така парламентська криза, яка є сьогодні, закінчується не лише парламентськими, а й президентськими достроковими виборами.

У свою чергу лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко наголосив, що його політична сила готова йти на перевибори.

В.Кличко також зауважив, що влада лякає опозицію достроковими виборами, при цьому наголошуючи, що перевибори будуть проходити виключно на мажоритарній основі, що суттєво зменшить шанси опозиції на перемогу.

Він висловив переконання, що і Партія регіонів, і комуністи розуміють, наскільки багато коштів потрібно буде витратити на перевибори, в тому числі з державного бюджету, і, врешті-решт, погодяться на запровадження персональної системи голосування в парламенті, що і стало причиною кризи.

Заступник голови ВР, депутат від «Свободи» Руслан Кошулинський висловив думку, що влада блефує, говорячи про перевибори на мажоритарній основі.

Він нагадав, що для того, аби змінити систему виборів, потрібно ухвалити зміни до законодавства, а для цього потрібно розблокувати роботу парламенту і ухвалити закон, чого сьогодні неможливо зробити.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від опозиції 5 лютого заблокували роботу Верховної Ради, вимагаючи запровадження системи для персонального голосування.