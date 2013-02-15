У Свободі не розуміють, чому Донецька область отримує половину держсубвенцій

У рішеннях центральних органів влади щодо розподілу субвенції з Державного бюджету України на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення простежується порушення принципу пропорційного розподілу бюджетних коштів та відкритий лобізм проектів окремих територій.

Про це йдеться у зверненні народного депутата України від ВО "Свобода", голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Ірини Сех до віце-прем’єр-міністра України Олександра Вілкула щодо субвенції з держбюджету на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», в результаті розподілу 440 млн грн субвенції з держбюджету на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення Донецька область отримала майже половину суми субвенції (200 млн грн), решту коштів розподілено між Луганською (130 млн грн), Запорізькою (50 млн грн), Дніпропетровською (40 млн грн), Миколаївською (10 млн грн) і Херсонською (10 млн грн) областями. І.Сех наголосила: непропорційний розподіл коштів субвенцій та державних програм у галузі житлово-комунального господарства між регіонами України відбувався і минулого року. Зокрема, на реалізацію заходів, передбачених загальнодержавною цільовою програмою «Питна вода України» на 2011–2020 роки із загальних 83,3 млн грн на Донецьку область було спрямовано 42,5 млн грн, тобто 51% від розподіленої суми.

"Не ставлю під сумнів катастрофічний стан систем водопостачання та стан забезпечення питною водою саме у східних регіонах України. Проте вважаю, що у рішеннях центральних органів влади чітко простежується порушення принципу пропорційного розподілу бюджетних коштів та відкритий лобізм проектів окремих територій", – зазначає народний депутат.

І.Сех просить віце-прем’єра надати розрахунок потреби в коштах на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення в розрізі областей України, який Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України надало Кабінету міністрів України під час формування показників Державного бюджету на 2013 рік, та надати копію протоколу засідання комісії з відбору проектів, на якому було сформовано перелік проектів з реалізації заходів, передбачених загальнодержавною цільовою програмою «Питна вода України» на 2011–2020 роки, та обсягів їх фінансування на 2012 рік.

Народний депутат також просить віце-прем’єра повідомити, чи ініціюватиме Кабінет міністрів України при уточненні показників Державного бюджету України на 2013 рік спрямування коштів на заходи Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011–2020 роки та чи планується перерозподіл між областями або збільшення обсягу субвенції з державного місцевим бюджетам на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення з метою фінансування проектів з капітального ремонту в інших областях України.