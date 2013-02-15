Рибак обіцяє забезпечити на вівторок майже 100% явку депутатів на роботу
18:12, 15 лютого 2013Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак упевнений, що у вівторок на засідання парламенту прибудуть практично всі народні депутати.
Рибак каже, що тільки 2 чи 3 депутати не приїдуть
Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам голова ВР зауважив, що дивився документи і на вівторок лише 2 чи 3 депутати заявили, що мають лікарняний, решта всі готові прийти і працювати.
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Звертаючись до представників фракції “УДАР”, які блокують трибуну і президію ВР, він сказав, що мучитись їм, ночуючи в парламенті залишилось недовго. “Будете йти додому, приходити вдень і будемо працювати”, - сказав В.Рибак.
При цьому представники “УДАРу” подарували В.Рибаку футболку з написом “Голосуй особисто”.
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