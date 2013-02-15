Турчинов: Покази свідків ГПУ довели абсурдність звинувачень щодо Тимошенко

Покази свідків прокуратури у справі щодо вбивства народного депутата Євгена Щербаня довели не тільки абсурдність звинувачення щодо Юлії Тимошенко, але й наочно продемонстрували весь арсенал, який ГПУ використовує для фабрикації замовних справ проти лідера опозиції.

Про це заявив голова Політради Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов, коментуючи підсумки чергового судового засідання, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».

«Так, в суді було доведено, що всі ключові свідки ГПУ проходять по кримінальних справах, а тому повністю залежні від Генпрокуратури, яка надиктовує їм абсурдні побрехеньки, які відверто шокують своєю алогічністю та нереальністю», - заявив О.Турчинов.

«Більше того, сьогоднішні свідчення чоловіка померлої сестри дружини головного свідка ГПУ Кириченка (Зайцева) відкрили таємниці механізмів впливу ГПУ на покази Кириченка. Так, Зайцев показав, що головний свідок прокуратури є членом банди, замовником убивств та провокацій, а також наркоманом з багаторічним стажем і неадекватною людиною, яка мала особисту неприязнь до Ю.Тимошенко», - зазначив О.Турчинов.

«Саме таких свідків вишукує прокуратура, тиском або підкупом примушуючи оббріхувати головного політичного опонента Януковича», - наголосив політик.

«Брудне шоу, зрежисоване в Адміністрації Президента, у підсумку мало зовсім протилежний ефект, розкривши сутність, форми та методи фабрикації та фальшування кримінальних справ проти опозиції», - вважає О.Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого слідчий суддя Печерського районного суду Києва Оксана Царевич оголосила про завершення допиту Ігоря Мар’їнкова, який проходить як свідок у справі про вбивство Є.Щербаня. Обвинуваченою у справі є екс-прем’єр-міністр Ю.Тимошенко.

У ході допиту І.Мар’їнков заявив, що з екс-прем'єр-міністрами Павлом Лазаренком і Ю.Тимошенко особисто не знайомий, а люди, зі слів яких він розповідає про обставини злочину, померли понад 10 років тому.

На запитання, чи знав він особисто Ю.Тимошенко, І.Мар’їнков відповів: "У мене не було такої необхідності", а на запитання, чи знав він П.Лазаренка, сказав: "Ні, особисто не був знайомий".

Сьогодні, 15 лютого, слідчий суддя Печерського районного суду Києва Віктор Кицюк завершив допит свідка Сергія Зайцева у справі про вбивство депутата Є.Щербаня в 1996 році.

Свідок у ході допиту неодноразово, даючи відповіді на запитання сторони захисту екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко, наголошував, що обставини вбивства Є.Щербаня йому відомі зі слів Петра Кириченка (помічника П.Лазаренка – УНІАН), з яким він спілкувався 30 листопада 1998 року.

Також С.Зайцев проходить як свідок у справі про вбивство одного з бізнесменів. Про це він зізнався в ході перехресного допиту в суді, відповідаючи на питання захисника Ю.Тимошенко Олександра Плахотнюка.

«Я проходжу у справі про вбивство бізнесмена Єсікова… як свідок», - сказав С.Зайцев.