Єфремов пропонував опозиції перевірити IQ

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов назвав “нісенітницею” заяву лідера фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка про шахрайство з системою “Рада-3”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

“Це справжнісінька нісенітниця, і це може підтвердити розробник даної системи”, - заявив О.Єфремов.

Він підкреслив, що нова система вирішує певні проблеми, проте не забезпечує персонального голосування.

О.Єфремов вважає, що звинувачення А.Яценюка пов'язане з тим, що він хоче уникнути відповідальності за нераціональне використання коштів під час установки даної системи для голосування під час його спікерства.

О.Єфремов також відзначив, що жартома пропонував опозиції голосувати бюлетенями, “щоб перевірити їх IQ”, оскільки всі розуміють, що насправді постійно голосувати бюлетенями у парламенті буде надзвичайне складно, оскільки за день парламент приймає більш як 20 законів.

При цьому О.Єфремов додав, що якщо наприкінці дня депутати приходитимуть з пачками бюлетенів до урни, то ситуація буде абсурдною, і проконтролювати персональне голосування буде неможливо. «Ми маємо розуміти сміхотворність такої дії, яка проходитиме у залі. Можна голосувати руками, ногами, можна битися головою об стінку...», - сказав О.Єфремов.

При цьому він додав, що неодноразово висловлював позицію фракції ПР, яка обіцяє голосувати персонально.

Відповідаючи на запитання, чи запрацює 19 лютого ВР, О.Єфремов відповів, що хотів би задати у відповідь запитання представникам партії Віталія Кличка, з якого приводу вони вже другий тиждень блокують парламент, і за підрахунками, проведеним в парламенті, даремно витрачено за два тижні 23 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 лютого, у парламенті у присутності голови Верховної Ради Володимира Рибака пройшло тестування системи для голосування з сенсорною кнопкою.

Перед тестуванням спікер висловив сумнів, що ця система забезпечить персональне голосування.

Після цього лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов приклав свій телефон до сенсорної кнопки, показуючи, що вона реагує на телефон і сприймає це як персональне голосування. Таким чином О.Єфремов продемонстрував, що можна голосувати не тільки за себе, а й за колег.

Розробник системи сказав: «Я не розумію нічого, потрібно перевірити». Потім технічний співробітник парламенту проголосував за трьох депутатів.

Після тестування В.Рибак сказав, що “всі журналісти побачили, що дві людини можуть проголосувати трьома картками, і це вже нечесно”.

У свою чергу А.Яценюк звинуватив керівництво ВР у шахрайстві.

“Шахраї, натуральні шахраї, два тижні готувалися, щоб зробити шахрайство з системи і обійти систему «Рада”, і лише після цього запустили журналістів”, - сказав А.Яценюк.

Він стверджує, що в налаштуванні системи «Рада-3» було скорочено термін з 10 до 8 секунд, протягом яких депутат має утримувати сенсорну кнопку, що і дозволило проголосувати за кількох чоловік.

“Ну, як з ними можна домовлятися”, - запитав А.Яценюк.

Він підкреслив, що опозиція не розблоковує парламент, поки не буде забезпечено особистого голосування.