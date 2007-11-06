Кріль не збирається присягатися у вірності Тимошенко

Ігор Кріль, один з трьох депутатів від «НУ–НС», чиї підписи ще не стоять під зобов`язанням увійти до коаліції з БЮТ, вчора так і не підписав документ. Сам Ігор Кріль в інтерв`ю газеті «24» повідомив, що не має наміру підписувати цей документ.

«Я далекий від того, щоб підписати це зобов`язання. Мені навіть не дали його на руки, хоча я наполягав на тому, щоб уважно його прочитати і проаналізувати. Мені сказали, що це непублічний документ. Якщо це так, то чому ж тоді вони дозволили винести на публічне обговорення моє прізвище і прізвища моїх колег? Чому саме нас трьох, хоча мені відомо, що тих, які не підписали, було більше? Цей документ не має юридичної сили. Він потрібен тільки для того, щоб підставляти людей», - сказав депутат.

Ігоря Кріля дуже образила ситуація, що його і ще двох непідписантів (Івана Плюща і Василя Петьовку) фактично зробили «цапами відбувайлами». На думку депутата, скандал роздули штучно, оскільки підписувати будь-які документи зараз все одно не має ніякого сенсу. Оскільки не всі обрані парламентарії подали документи в ЦВК і одержали тимчасові посвідчення народних депутатів. Пан Кріль стверджує, що будь-які угоди потрібно підписувати вже після того, як запрацює Верховна Рада. І, у будь-якому випадку, не варто змішувати в одному документі два різні зобов`язання. Ігор Кріль вважає, що повинно бути два окремі документи: перший – заява про входження у фракцію, другий – про входження в коаліцію.