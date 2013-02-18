ЗМІ: ПР готується проводити позачергові вибори 100%-во по мажоритарці

Володимир Рибак в інтерв'ю парламентському телеканалу "Рада" заявив, що в понеділок лідери фракцій знову мають зібратися на переговори: "Я буду просити депутатів зупинитися і почати приймати закони, які потрібні державі". Але заплановане на сьогодні засідання скасували, не уточнивши причин. Про це повідомила прес-служба ВР, пише Коммерсант-Україна.

Як повідомляє видання з посиланням на свої джерела, керівництво ПР втратило надію на позитивний результат переговорів і почало підготовку до позачергових парламентських виборів.

"Це питання узгоджене. Якщо опозиція продовжить блокувати трибуну, президент розпустить Верховну раду. Позачергові вибори будуть цілком проходити за мажоритарною системою", - повідомив співрозмовник "Комерсанта" з ПР.

Джерела в ПР стверджують, що законопроект про введення в Україні мажоритарної виборчої системи вже готовий, а обговорення його змісту відбулося ще минулої середи у штабі партії на вулиці Липській.

"Всі документи на Липській, підготовку законопроекту курує Олександр Єфремов... Якщо парламент розблокують, ми будемо приймати потрібні нам закони, не розблокують - у президента з'являться підстави для оголошення дострокових виборів, на яких ми, з урахуванням стовідсоткової мажоритарки, точно отримаємо більшість голосів", - висловив упевненість представник ПР.

У партії влади підкреслили, що якщо ВР розпочне роботу через 30 днів, після закінчення яких у глави держави з'явиться право розпустити парламент, президент зможе ним скористатися в будь-який момент. І, як стверджують джерела, швидше за все він ним скористається. Нібито Віктору Януковичу надали дані, згідно з якими перемога "регіоналів" неминуча, і проведення виборів за мажоритарною системою дозволить представникам ПР отримати більшість у Раді.

Представники опозиції назвали подібні заяви блефом і заявили, що вони виграють вибори, якщо вони відбудуться.

Так як трибуна парламенту була заблокована 5 лютого, крайній термін, коли Верховна рада повинна почати роботу, закінчується 6 березня.