На одеських довиборах перемогли двоє регіоналів

За результатами проміжних виборів у двох районах Одеської області до обласної ради пройшли кандидати від Партії регіонів – заступник губернатора Одеської області Петро Хлицов і головний редактор газети «Обозрение плюс», прес-секретар депутата Верховної Ради Антона Кіссе Марія Попова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час апаратної наради в обласній державній адміністрації повдіомив П.Хлицов.

За його даними, в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі №27 (Болградський район), де перемогла М.Попова з результатом 61,15%, явка становила близько 35%. На другому місці - Петро Кісса (КПУ) - 22, 15%.

В окрузі №63 (Фрунзівський район) – явка була 74,74%, переміг П.Хлицов із результатом 88,84%. На другому місці – Сергій Гуцалюк («УДАР») – 3,24%.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого в Болградському і Фрунзівському районах Одеської області відбулися вибори депутатів до обласниої ради замість мажоритарників Антона Кіссе і Олександра Пресмана, які пішли до Верховної Ради.

У Болградськом районі (27-й виборчий округ) свої кандидатури висунули: лікар Віктор Дішлі (ВО «Батьківщина»), П.Кісса (КПУ), головний редактор газети «Обозрение плюс» М.Попова (Партія регіонів), головний інженер ОДО «Арцизький завод ЗБК» Олег Хомяк (УДАР).

У Фрунзінському районі (63-й виборчий округ) кандидатами були зареєстровані: механік фермерського господарства «РОД» Вадим Ватав (ВО «Свобода»), безробітна Лариса Гусак (ВО «Батьківщина»), громадський діяч і директор приватного підприємства «КСК Інвест» С.Гуцалюк («УДАР»), директор ТОВ «Старлайф» Олександр Трофимов (КПУ), віце-губернатор Одеської області П.Хлицов (Партія регіонів).

Всього у складі Одеської обласної ради – 132 депутати.

У 2010 році на виборах до місцевих рад до Одеської обласної ради пройшли депутати від 8 партій: Партії регіонів, «Сильної України», КПУ, Соціалістичної партії України, «Фронту Змін», «Родины», «Батькiвщини» і «Народної партії».