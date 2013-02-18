Рада Європи подивиться, як Україна виконує рішення Євросуду

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

У ході традиційного розгляду ходу виконання рішень Європейського суду з прав людини міністри, зокрема, приділять увагу чотирьом рішенням суду щодо України.

Йдеться, зокрема, про справи “Юрій Іванов проти України” (невиконання рішень українських судів проти держави чи державних компаній), “Група Харченка проти України” (незаконне чи необґрунтоване, чи надмірне попереднє утримання під вартою), “Юрій Луценко проти України” (утримання під вартою та інші незаконні заходи, запроваджені прокуратурою та підтримані судами під час досудового слідства) та “Світлана Науменко проти України” (надмірна тривалість судового процесу та відсутність ефективних засобів вирішення проблеми).