Росія офіційно поінформувала про нові правила для українців

Російська Федерація офіційно поінформувала Україну про намір застосувати нові міграційні правила для українських громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Андрій ДЕЩИЦЯ.

Це означає, що українські громадяни, які будуть в’їжджати на територію Росії на термін більш ніж три доби, будуть змушені ставати на міграційний облік, пояснив він.

За словами А.ДЕЩИЦІ, позиція української сторони полягає в тому, що такі правила не сприятимуть вільному пересуванню громадян.

Він зазначив, що якщо Росія застосує ці правила до українських громадян, то Україна буде змушена застосувати аналогічний принцип реєстрації російських громадян в Україні.

А.ДЕЩИЦЯ повідомив, що на сьогодні звернення російської сторони про намір застосувати нові міграційні правила перебуває на розгляді в Міністерстві закордонних справ України.

«Ми проводимо відповідну роботу з іншими українськими відомствами, яким чином реагувати на пропозицію російської сторони», - сказав він.

За словами А.ДЕЩИЦІ, дата застосування нових правил не визначена, оскільки для цього необхідно внести зміни до угоди про взаємні поїздки громадян України і Росії, а для внесення таких змін необхідно підписати відповідний протокол. Речник МЗС наголосив, що такі правила мають бути введені одночасно для українських і російських громадян.

Він нагадав, що на початку цього року РФ запровадила нові міграційні правила. За його словами, впродовж року МЗС України проводило переговори, щоб такі міграційні правила не були застосовані до українських громадян.

«Ці домовленості були на рівні Департаментів консульської служби, на рівні «джентльменських угод», тому що документів не було підписано, і ці правила не застосовувались до українських громадян», - сказав він.

При цьому А.ДЕЩИЦЯ зазначив, що російська сторона впродовж року неодноразово порушувала питання про застосування нових міграційних правил до громадян України, останній раз це було зроблено під час зустрічі міністрів закордонних справ України і Росії у Бєлгороді 18 жовтня.