Сирота вважає, що у Тимошенко мало шансів

Кандидат в народні депутати України від Блоку Литвина Михайло СИРОТА вважає, що вірогідність не обрання Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром «досить висока». Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Столичные новости» (№41 від 6-12.11.2007).

Відповідаючи на запитання, чи можна це пояснити тим, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО бачить в ній свого конкурента, М.СИРОТА зазначив, що не став би зводити це питання до стосунків В.ЮЩЕНКА і Ю.ТИМОШЕНКО. За його словами, «безумовно, у них своя специфіка спілкування», але є «проблеми між «Нашою Україною» і «Народною самообороною». М.СИРОТА вважає не випадковим створення ще до парламентського засідання представниками НС групи усередині фракції, що ще не сформувалася.

М.СИРОТА вважає, що найближче до створення парламентської більшості підійшли БЮТ і НУ-НС, оскільки у них є 228 голосів. «Але в самій помаранчевій коаліції є проблеми, які можуть її зруйнувати вщент», - сказав він. За словами М.СИРОТИ, критика програмних положень угоди з боку Ю.ЄХАНУРОВА, В.КАСЬКІВА, А.МАТВІЄНКА, І.ПЛЮЩА показує, що розбіжності там «не менш сильні, ніж в 2005 році». Він нагадав, що глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА «вважає, що потрібно формувати коаліцію з підписами всіх депутатів, які в неї входять». Водночас М.СИРОТА підкреслив, що згідно з регламентом Верховної Ради України коаліцію створюють не депутати, а фракції парламенту, тому потрібні лише рішення фракцій і підписи їх керівників під документами.

Він нагадав, що складністю буде і обрання спікера, оскільки голосування відбувається бюлетенями, «а це значно складніше піддається контролю керівників тих або інших політичних сил».

М.СИРОТА підкреслив, що будь-які спроби обрання спікера і прем`єр-міністра пакетом «будуть порушенням регламенту, який абсолютно не передбачає пакетного голосування». При цьому він нагадав, що голову ВР обирають шляхом голосування бюлетенями, а прем`єр-міністра затверджують голосуванням в електронній системі «Рада».