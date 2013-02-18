ДПтСУ: відпала потреба везти Тимошенко до Києва

Свідок повідомив про неможливість прибути з посиланням на хворобу.

Про це повідомляє Державна пенітенціарна служба України на своєму сайті.

Ця інформація була доведена до відома екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, у зв’язку з цим, необхідність в етапуванні Ю.Тимошенко з Харкова до Києва відсутня.

Як раніше повідомляла ДПтСУ, на ім’я керівництва колонії надійшла заява Ю. Тимошенко про її бажання брати участь у судовому засіданні, запланованому на 19 лютого п. р. в Апеляційному суді м. Києва, де мав відбутися допит екс-губернатора Донеччини Володимира Щербаня як свідка у справі щодо організації замовного вбивства народного депутата Євгена Щербаня.

ДПтС зазначає, що почала організацію усіх підготовчих заходів для етапування.