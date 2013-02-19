Власенко: Від захисту Тимошенко приховують інформацію про допит свідків

Про це сьогодні повідомив журналістам перед судовим засіданням захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко, поінформували УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.

Він також наголосив, що захист не знає прізвища свідка, якого сьогодні мають допитати у судовому засіданні у рамках досудового слідства.

«Перед цим із ЗМІ ми дізналися, що це має бути колишній губернатор Донецької області Володимир Щербань», - повідомив С.Власенко.

Він також наголосив, що захист лише вчора о 13-й годині зміг отримати інформацію щодо допиту Володимира Щербаня у Києві. Тому у Ю. Тимошенко немає всіх матеріалів справи, а захист з цими матеріалами, зокрема він особисто, ознайомлювався вночі.

Разом з тим до зали судових засідань запросили учасників процесу та журналістів.

За словами С.Власенка, ніхто не знає, кого сьогодні допитуватимуть на судовому засіданні, оскільки рано вранці у ЗМІ з’явилася інформація з посилання на тюремників, що свідок, на якого сьогодні очікували, захворів.

«Те, що відбувається сьогодні, далеко від юриспруденції, вимог Кримінально-процесуального кодексу, це невідомо що, а не слідчі дії», - наголосив С.Власенко.

Він обурений тим, що захист не володіє інформацією «що сьогодні відбуватиметься у судовому засіданні, кого сьогодні допитуватимуть».

На думку захисника, якщо сьогодні допитуватимуть не В.Щербаня, а іншого свідка, то це означатиме, що захист був позбавлений можливості підготуватися до слідчих дій.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

Печерський райсуд Києва з 13 по 15 лютого у рамках досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня допитав двох свідків – Ігоря Мар'їнкова та Сергія Зайцева.

Допити свідків відбувалися за відсутності Ю.Тимошенко.