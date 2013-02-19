У Верховній Раді домовились домовлятись про голосування руками

Лідери фракцій домовились про розробку змін до закону про Регламент Верховної Ради щодоособистого голосування депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомили лідери трьох опозиційних фракцій «Батьківщина», «Свобода» і «УДАР» Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок та Віталій Кличко.

Вони поінформували про домовленості щодо розробки законопроекту про внесення змін до Регламенту Верховної Ради, який має бути ухвалений депутатами шляхом підняття рук.

В.Кличко зауважив, що цей законопроект буде внесений на розгляд парламенту лише після того, як лідери фракцій остаточно домовляться стосовно узгодження та ухвалення цього документу.

А.Яценюк додав, що оскільки опозиціонери не довіряють членам Партії регіонів, то прискіпливо перевірятимуть всі положення проекту закону. “Диявол криється в деталях”, - додав він.

О.Тягнибок зауважив, що, згідно з домовленістю, цей законопроект мають підписати лідери всіх п’яти фракцій.

Як повідомили голови опозиційних фракцій, у законопроекті, відповідно до домовленостей, мають бути такі пункти: картки відсутніх на засіданні ВР депутатів на підставі письмової реєстрації вилучаються і блокуються. Якщо ж карткою такого депутата все ж таки проголосували, то на голосування ставиться питання про видалення депутатів із зали на декілька засідань - і того, який проголосував, і того, за кого це було зроблено. Відповідно до законопроекту, для позитивного рішення буде достатньо 150 голосів депутатів.

Також у проекті має бути передбачена норма про те, що під час блокування трибуни парламенту депутати не отримуватимуть зарплату. При цьому А.Яценюк наголосив, що Партія регіонів пропонувала встановити адміністративну відповідальність за таку акцію, але, за його словами, опозиція ніколи на це не погодиться.

Своєю чергою О.Тягнибок нагадав, що свого часу Партія регіонів також неодноразово блокувала парламент і не повинна забувати, що знову може опинитись в опозиції.

За словами А.Яценюка, найголовнішим положенням законопроекту має бути те, що закон, за який проголосували карткою відсутнього депутата, голова ВР не має права підписувати, а повинен ставити на переголосування підняттям рук.

Лідери опозиційних фракцій зауважили, що не можуть прогнозувати, скільки днів необхідно на розробку відповідного проекту закону й, відповідно, коли відкриється друга сесія і цей закон буде проголосований шляхом підняття рук, після чого депутати працюватимуть в комітетах, доки Президент не підпише закон.

Вони повідомили, що до узгодження положень проекту закону опозиція продовжуватиме блокування роботи парламенту.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 4 лютого, з дня відкриття другої сесії Верховної Ради сьомого скликання, заблокували трибуну і президію парламенту, вимагаючи забезпечити персональне голосування.

Сьогодні народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник, посилаючись на слова лідера фракції ПР Олександра Єфремова, заявив, що більшість досягнула домовленості з опозицією, і завтра Верховна Рада запрацює.