Яценюк запевняє, що ВР може запрацювати лише за однієї умови

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявляє, що засідання Верховної Ради України може розпочатись лише за умови, якщо депутати погодяться голосувати особисто підняттям рук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк сказав сьогодні на брифінгу.

Він повідомив, що щойно завершилось засідання керівників фракцій, на якому йшлося про можливість розблокування роботи парламенту.

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“Якщо засідання Верховної Ради й почнеться, то почнеться з особистого голосування”, - сказав А.Яценюк, додавши, що голосування має відбуватися шляхом підняття рук.

При цьому він зауважив, що опозиція не довіряє “регіоналам”.

Своєю чергою лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок зазначив, що під час переговорів між опозицією та більшість “частково почала крига танути”.

“Партія влади зрозуміла і усвідомила для себе абсолютну серйозність намірів опозиції”, - сказав він і додав, що лідери фракцій обговорювали також питання про внесення змін до Регламенту ВР.

Голова фракції “УДАР” Віталій Кличко також відзначив, що опозицію “починають чути”, і додав, що сьогодні о 18.00 переговори лідерів фракцій продовжаться.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 4 лютого, з дня відкриття другої сесії Верховної Ради сьомого скликання, заблокували трибуну і президію парламенту, вимагаючи забезпечити персональне голосування.

Сьогодні народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник, посилаючись на слова лідера фракції ПР Олександра Єфремова, заявив, що більшість досягнула домовленості з опозицією, і завтра Верховна Рада запрацює.