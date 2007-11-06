У НУ-НС йде конкуренція за майбутнє лідерство

Член блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» Ксенія ЛЯПІНА вважає відмову членів блоку Василя ПЕТЬОВКИ, Ігоря КРІЛЯ й Івана ПЛЮЩА підписати декларацію про створення коаліції з БЮТ намаганням вирішити внутрішні проблеми.

Про це вона сказала, відповідаючи сьогодні на запитання журналістів.

«Мої колеги зараз вирішують насправді внутрішні проблеми, бо ніяких зовнішніх проблем немає. Я не чула від І.КРИЛЯ чи В.ПЕТЬОВКИ, що вони не хочуть вступати в коаліцію з БЮТ. Відомо, що ми утворюємо майбутню єдину партію і, природно, йде конкуренція за майбутнє лідерство. Але це не можна вирішувати шляхом помилкових зовнішніх сигналів», - сказала К.ЛЯПІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, вона також вважає, що суспільство нервує від подібних сигналів. «На жаль, мої колеги не розуміють того, що кожне їхнє слово сприймається суспільством і хвилює людей», - сказала К.ЛЯПІНА. Вона також зазначила, що те, що члени НУ-НС поставили підписи під декларацією про створення коаліції з БЮТ, є політичною волею членів блоку.

«Ми ще не стали депутатами, не склали присягу, тому нічого іншого підписувати не можемо», - сказала К.ЛЯПІНА.

Відповідаючи на запитання журналістів, вона також зазначила, що кандидатуру прем’єр-міністра має висувати БЮТ.

«Кандидатуру прем’єра буде висувати БЮТ. Я буду дуже вражена, якщо вони висунуть якусь іншу кандидатуру, окрім Юлії ТИМОШЕНКО», - заявила К.ЛЯПІНА. При цьому вона нагадала, що згідно з підписаною угодою між НУ-НС та БЮТ кандидатуру прем’єра висуває та політична сила, яка набирає більше голосів на парламентських виборах.

«Всім відомо, хто набрав більше голосів, про які ще гіпотетичні речі можна розмовляти», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба блоку НУ-НС 1 листопада поширила інформацію, що зобов`язання ввійти до складу однойменної фракції і підписати коаліційну угоду з БЮТ підписали 69 із 72 народних депутатів, обраних за списком НУ-НС у Верховну Раду України шостого скликання. Не поставили свої підписи Іван ПЛЮЩ, Ігор КРІЛЬ і Василь ПЕТЬОВКА. Пізніше прес-служба блоку заявила, що І.КРІЛЬ і В.ПЕТЬОВКА підпишуть парафовану угоду про створення демократичної коаліції у понеділок – 5 листопада.

Сьогодні, 6 листопада, І.КРІЛЬ у коментарі «Газете 24» заявив, що не має наміру підписувати угоду про створення коаліції між БЮТ і НУ-НС.

«Я далекий від того, щоб підписати це зобов`язання. Мені навіть не дали його на руки, хоча я наполягав на тому, щоб уважно його прочитати і проаналізувати. Мені сказали, що це непублічний документ», - сказав І.КРІЛЬ.

За його словами, якщо документ справді є непублічним, то чому були винесені на публічне обговорення його прізвище і прізвища його колег. «Чому саме нас трьох, хоча мені відомо, що тих, які не підписали, було більше? Цей документ не має юридичної сили. Він потрібний тільки для того, щоб підставляти людей», - сказав І.КРІЛЬ.