Партія регіонів проігнорувала засідання Підготовчої групи

У Верховній Раді розпочалося засідання Підготовчої групи щодо організації та проведення першої сесії Верховної Ради VІ скликання.

Представники Партії регіонів не беруть сьогодні участі в засіданні.

Про це повідомила в інтерв’ю УНІАН одна із членів Підготовчої групи від цієї партії Ганна ГЕРМАН.

Вона зазначила, що керівництво Партії регіонів прийняло рішення не брати участь у засіданні Підготовчої групи, оскільки на сьогодні ще три політичні сили, які перемогли на виборах, не зареєстрували своїх кандидатів у ЦВК.

Тому, на думку Г.ГЕРМАН, таке засідання сьогодні проводити передчасно. Вона вважає, що «доречно таке засідання» провести на наступному тижні.

Г.ГЕРМАН повідомила, що 9 листопада в ЦВК будуть реєструватися ті кандидати в народні депутати, які не були народними депутатами 5-го скликання.