Головне за день: огляд топ-новин

Більш детальна інформаційна картина дня у нашому огляді:

Опозиціонери не вірять, що Янукович може розігнати Раду

Опозиціонери і більшість продовжують висловлюватися про свою готовність до перевиборів. Однак впевненості в тому, що Верховна рада дійсно буде розпущена, немає ні в кого.

Росія оприлюднила свої плани щодо України

Росія оприлюднила свої плани щодо України в Концепції зовнішньої політики, в якій йдеться про те, що вона має намір підключати Україну до поглиблених інтеграційних процесів на пострадянському просторі.

Черговий свідок у справі Щербаня сьогодні не прийде на допит

Запланованого на сьогодні допиту чергового свідка у справі про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня не було. Через хворобу допит екс-губернатора Донецької області Володимира Щербаня, який є свідком у справі про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня, перенесено на 4 березня.

Опозиція тримає облогу ВР (фото)

Опозиція продовжує блокувати трибуну та президію Верховної Ради. А народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник запевняє, що більшість досягнула домовленості з опозицією, і завтра Верховна Рада запрацює.

Промвиробництво в Україні за місяць обвалилося на 11,1%

Держстат повідомляє, що за перший місяць 2013 року порівняно з груднем 2012 року спад промислового виробництва становив 11,1%.

Власенко: Від захисту Тимошенко приховують інформацію про допит свідків

Захисників екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко не попереджали ані про допит свідка у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня, ані про можливе перенесення допиту у зв’язку хворобою свідка, заявив Сергій Власенко. Також обурений Власенко заявив, що суддя бреше і свідків не існує. На це в ГПУ заявили, що дані свідків не оприлюднюють, щоб виключити можливість тиску на свідків з боку незацікавлених у їх показах осіб.

Прокуратура виключила теракт із версій авіакатастрофи в Донецьку

У розслідуванні авіакатастрофи в Донецьку версія теракту виключена, – заявила прокуратура.

Метеорит в Челябінську українців не зачепив

Громадяни України не постраждали під час падіння метеорита в Челябінську 15 лютого.

Україна виплатила МВФ $634 мільйони боргу

Міністерство фінансів у лютому виплатило 634,1 млн дол. за зобов'язаннями перед МВФ.

Путін нагородив Ківалова і Колесніченка за збереження російської мови

Президент РФ Володимир Путін нагородив державною нагородою росії Медаллю Пушкіна авторів скандального українського мовного закону Сергія Ківалова та Вадима Колесніченка.

Шустер повертається на Інтер

Програма "Шустер Live" виходитиме на телеканалі «Інтер», замінивши там програму Анни Безулик "Справедливість", що на каналі пояснюється необхідністю підвищення рейтингів.