Путін нагородив Ківалова і Колесніченка за збереження російської мови

Відповідний указ розміщено на сайті президента Росії, пише Українська правда.

Регіоналів нагородили за "великий вклад у збереження і популяризацію російської мови та культури за кордоном".

Як відомо, обидва нардепи виступили співавторами скандального закону "Про засади державної мовної політики".

Також держнагороди РФ отримали депутати від Партії регіонів Дмитро Шенцев і Олег Царьов, а також екс-депутат Юрій Болдирєв.