Путін нагородив Ківалова і Колесніченка за збереження російської мови
17:16, 19 лютого 2013Політика
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Президент РФ Володимир Путін нагородив державною нагородою росії Медаллю Пушкіна авторів скандального українського мовного закону Сергія Ківалова та Вадима Колесніченка.
Фото УП
Відповідний указ розміщено на сайті президента Росії, пише Українська правда.
Регіоналів нагородили за "великий вклад у збереження і популяризацію російської мови та культури за кордоном".
Як відомо, обидва нардепи виступили співавторами скандального закону "Про засади державної мовної політики".
Також держнагороди РФ отримали депутати від Партії регіонів Дмитро Шенцев і Олег Царьов, а також екс-депутат Юрій Болдирєв.
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