Мороз теж пішов з Ради - на знак протесту

Голова Верховної Раді V скликання Олександр МОРОЗ залишив засідання Підготовчої групи з питань організації першої сесії ВР VІ скликання через порушення регламенту з обрання керівництва Групи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ повідомив сьогодні журналістам.

«Положення про робочу групу за ініціативою представників БЮТ було проголосовано. Це положення відповідає змісту регламентних норм про роботу тимчасової комісії ВР», - сказав О.МОРОЗ.

За його словами, положення передбачає обрання голови, заступника голови і секретаря комісії більшістю членів Підготовчої групи. «Але голосів не вистачало, і О.ТУРЧИНОВ ініціював голосування за спрощеною процедурою - тобто більшістю від присутніх», - пояснив він. О.МОРОЗ вважає, що зміна процедури голосування з обрання керівництва Підготовчої групи є спотворенням логіки регламентних норм і тимчасового положення про Підготовчу групу. «Тому далі вести це засідання мені, знаючи, що це відхилення від регламенту – я не можу цим займатися. Я запропонував порадитись з колегами, зібратися всім разом і домовитись про кандидатуру», - пояснив голова ВР V скликання.

О.МОРОЗ також повідомив, що представник Блоку Литвина Ігор ШАРОВ запропонував кандидатуру Адама МАРТИНЮКА на посаду керівника Підготовчої групи, а Юлія ТИМОШЕНКО – кандидатуру Романа ЗВАРИЧА. На його думку, обидві кандидатури є достойними.

Як повідомляв УНІАН, представники Партії регіонів сьогодні не брали участі в засіданні Групи з підготовки першого засідання ВР VІ скликання і запропонували відкласти це засідання до завершення процедури реєстрації народних депутатів.

Також засідання залишили представники КПУ в цій Підготовчій групі Адам МАРТИНЮК і Валентин МАТВЕЄВ, а пізніше – пішов і представник Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.

Загалом підготовча група складається з 30 представників політичних сил, які пройшли до ВР.