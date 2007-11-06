Бойко пояснює, що Україна ходить в середнячках
Міністр виступив на нафтогазовому форумі
Ставка плати за транзит природного газу територією України має визначатися на підставі економічних розрахунків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив міністр палива та енергетики .
Він зазначив, що в російських партнерів є розуміння вказаних питань.
«Процес формування транзитної ставки має базуватися на економічних розрахунках. У цьому питанні в нас є розуміння з російськими партнерами», - сказав Ю.БОЙКО.
При цьому міністр назвав некоректними заяви про те, що діюча ставка плати за транзит газу (1,6 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км) територією України є заниженою.
«Ми ходимо десь у середнячках. Приміром, у нашого сусіда Польщі ставу транзиту становить 1,5 дол. за тис. куб. м, а через чотири роки вона буде знижена до 1 дол.», - зазначив Ю.БОЙКО.
Сьогодні на відкритті 11-го Міжнародного нафтогазового форуму "Нафта і газ 2007", Ю.БОЙКО зазначив, що уряд зробить усе можливе для того, аби перехід на ринкову ціну природного газу, що поставляється в Україну, був поступовим, до 2011-2013 року.
«Ми розраховуємо на поступовий перехід на ринкові ціни на газ протягом 3-5 років, і ми зробимо все, щоб для економіки цей процес був безболісним», - сказав він, зазначивши при цьому, що на відповідних принципах буде збудована політика уряду щодо транзитних ставок для зовнішньоекономічних партнерів.
«Таким же чином ми побудуємо наші відносини із зовнішньоекономічними партнерами з питань транзиту. Ми знайшли розуміння з нашими партнерами, що цей перехід має відбуватися згідно з європейськими ставкам транзиту», – сказав міністр.
Довідка УНІАН. Через територію України транзитом щороку проходить близько 130 млрд. кубометрів російського газу.
З 2006 року ставка на транзит російського газу в Європу через Україну зросла з 1,09 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км до 1,6 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км.