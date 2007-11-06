Бойко пояснює, що Україна ходить в середнячках

Ставка плати за транзит природного газу територією України має визначатися на підставі економічних розрахунків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив міністр палива та енергетики .

Він зазначив, що в російських партнерів є розуміння вказаних питань.

«Процес формування транзитної ставки має базуватися на економічних розрахунках. У цьому питанні в нас є розуміння з російськими партнерами», - сказав Ю.БОЙКО.

При цьому міністр назвав некоректними заяви про те, що діюча ставка плати за транзит газу (1,6 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км) територією України є заниженою.

«Ми ходимо десь у середнячках. Приміром, у нашого сусіда Польщі ставу транзиту становить 1,5 дол. за тис. куб. м, а через чотири роки вона буде знижена до 1 дол.», - зазначив Ю.БОЙКО.

Сьогодні на відкритті 11-го Міжнародного нафтогазового форуму "Нафта і газ 2007", Ю.БОЙКО зазначив, що уряд зробить усе можливе для того, аби перехід на ринкову ціну природного газу, що поставляється в Україну, був поступовим, до 2011-2013 року.

«Ми розраховуємо на поступовий перехід на ринкові ціни на газ протягом 3-5 років, і ми зробимо все, щоб для економіки цей процес був безболісним», - сказав він, зазначивши при цьому, що на відповідних принципах буде збудована політика уряду щодо транзитних ставок для зовнішньоекономічних партнерів.

«Таким же чином ми побудуємо наші відносини із зовнішньоекономічними партнерами з питань транзиту. Ми знайшли розуміння з нашими партнерами, що цей перехід має відбуватися згідно з європейськими ставкам транзиту», – сказав міністр.

Довідка УНІАН. Через територію України транзитом щороку проходить близько 130 млрд. кубометрів російського газу.

З 2006 року ставка на транзит російського газу в Європу через Україну зросла з 1,09 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км до 1,6 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км.