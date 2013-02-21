Тягнибок наказав виборчим штабам готуватись до виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Тягнибок повідомив на брифінгу у парламенті.

За його словами, зараз у зв’язку з блокування роботи Верховної Ради точиться багато розмов про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів.

О.Тягнибок повідомив, що видав внутріпартійне розпорядження про початок розгортання передвиборних обласних штабів ВО “Свобода”.

“Ми готуємося до виборів”, - наголосив він.

Своєю чергою голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк наголосив, що Об’єднана опозиція не згортала свої передвиборчі штаби.

“Ми завжди готові до перевиборів і завжди готові до перемоги”, - додав він.

Лідер “УДАРу” Віталій Кличко наголосив, що партія готова іти на перевибори і висловив упевненість, що її підтримають ще більше громадян, ніж на минулих виборах, «бо наша позиція чесна, прозора і принципова».