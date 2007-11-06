БЮТ бачить Ющенка за непідписантами від НУ-НС

Підписання зобов`язання про створення у парламенті шостого скликання демократичної коаліції з БЮТ усіма членами блоку "Наша Україна – Народна самооборона" залежить від керівників блоку та президента Віктора Ющенка.

Таку думку в ефірі каналу "1+1" висловив один з лідерів БЮТ Олександр Турчинов.

"Кріль і Петьовка – близькі люди до керівника глави секретаріату президента Балоги, Плющ – поки працює секретарем РНБО. Тобто це люди наближені до президента", - сказав член БЮТ.

"Я думаю, коли президент займе чітку принципову позицію, цих коливаючихся людей в "Нашій Україні" не залишиться, і всі вони виконають свою передвиборчу обіцянку щодо формування демократичної коаліції", - додав він.

На уточнююче питання, від кого, на думку Турчинова, залежить підписання зобов`язання про створення демкоаліції усіма членами "НУ-НС", представник БЮТ сказав: "Я думаю, від принципової позиції президента і тих політичних лідерів, що створили блок "НУ-НС".

Щодо можливості необрання лідера БЮТ Юлії Тимошенко прем`єр-міністром, Турчинов заявив: "Я не хочу грати в песимістичний сценарій, бо я є оптимістом".

"Я переконаний, що наші союзники зробили висновки з кризи 2005 року і не підуть знову шляхом, що призведе до політичної катастрофи", - додав він.

Турчинов висловив упевненість у тому, що "як мінімум 228 народних депутатів виконають свої передвиборчі обіцянки - вони сформують коаліцію, оберуть голову Верховної Ради, прем`єр-міністра, сформують уряд, і він почне працювати".

Коментуючи неучасть представників Партії регіонів у засіданні робочої групи з підготовки проведення першого засідання Верховної Ради шостого скликання, один з лідерів БЮТ сказав:

"Незалежно від того, хочуть "Регіони" - не хочуть "Регіони", будуть вони саботувати чи не будуть, сесія розпочнеться в конституційний термін, я думаю орієнтовно 20 листопада".

Українська правда