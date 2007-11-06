У Кернеса є зуб на Зуба

У Харкові суд почав розгляд позову секретаря міської ради Геннадія КЕРНЕСА до депутата міськради В’ячеслава КАРТАВИХ.

Як передає кореспондент УНІАН, однак у попередньому судовому засіданні оголошено перерву до 14.30 30 листопада.

Під час засідання суддя Київського районного суду Харкова Геннадій ЗУБ повідомив, що таке рішення ухвалено у зв’язку з тим, що на засідання не з’явився ані відповідач, ані його представники, а також більшість третіх осіб.

Як повідомляв УНІАН, у своєму позові Г.КЕРНЕС просить суд визнати недостовірною і спростувати інформацію, яку В.КАРТАВИХ оприлюднив 27 серпня під час прес-конференції в інформагентстві "Status Quo", 4 жовтня - в прес-центрі "Майдан Свободи", а також 16 жовтня - у програмі "Отражение" виробництва АТН.

Третіми особами за позовом виступають інформагентство "Status Quo", прес-центр "Майдан Свободи", ТОВ "Телерадіокомпанія АТН" та інші телекомпанії.

В.КАРТАВИХ 27 серпня під час прес-конференції в інформагентстві "Status Quo" заявив, що Г.КЕРНЕС начебто сам організував вибухи біля готелю "Національ" та приміщення міськради, а також начебто в кожному номері готелю встановлено апаратура для прослуховування, що належить Г.КЕРНЕСУ.

Також В.КАРТАВИХ заявив, що половина секретного підприємства, розташованого на пл. Конституції, 21Б, зі згоди керівництва СБУ перейшла у власність секретаря міськради. Крім того, депутат міськради стверджував, що Г.КЕРНЕС утримує групу бойовиків, які мають посвідчення помічників депутатів та працівників міськради, а також має партквиток партії "Наша Україна".

4 жовтня в прес-центрі "Майдан Свободи" В.КАРТАВИХ звинуватив Г.КЕРНЕСА у тиску на підозрюваного у причетності до підготовки замаху на прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА Ігоря БУДАРНОГО до вибухів, спрямованих проти Г.КЕРНЕСА, а також в організації корупційних дій.

Під час програми "Отражение" В.КАРТАВИХ назвав Г.КЕРНЕСА "аферистом" та звинуватив його у використанні службового становища для зведення рахунків з деякими високопосадовцями та політиками.