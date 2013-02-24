Після спілкування з Януковичем у пенсіонерки вже настало покращення

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської обласної державної адміністрації.

Зокрема, йшлося про встановлення жінці стаціонарного телефону.

За словами губернатора Київщини Анатолія Присяжнюка, «робочою групою облдержадміністрації було вивчено звернення заявниці та вжито заходів щодо задоволення заяви. Впродовж доби ремонтною бригадою «Укртелекому», за підтримки та сприяння управління ЖКГ КОДА, було підключено будинок Людмили Стригун до стаціонарної телефонної мережі», - наголосив керівник області.

«Дуже прикро, що таке просте питання не вирішувалося через черствість та байдужість окремих чиновників. Я особисто щомісяця спілкуюся з мешканцями області через прямий телефонний зв'язок. Зателефонувати може будь-хто з людей, і жодне звернення, яке надходить, не залишається без розгляду», - побідкався чиновник.

А.Присяжнюк повідомив, що найближчим часом проведе колегію, на якій «буде проаналізовано результати звернень громадян і дана оцінка роботі кожного чиновника». «Скажу відверто, якщо виявляться факти неналежного реагування на звернення громадян, таких горе-чиновників буде притягнуто до відповідальності. Люди не повинні страждати через бездіяльність представників влади», - наголосив губернатор Київщини.

Водночас він заявив про готовність поспілкуватися з кожним у соціальній мережі на сторінці Facebook, а також про те, що люди можуть повідомляти про свої та проблеми громади на «гарячу» лінію облдержадміністрації.