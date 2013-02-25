Іващенко наполягає, що отримав притулок у Данії як біженець

Про це він сказав в інтерв'ю "Комерсант-Україна".

"Я отримав офіційний документ з імміграційної служби Данії від 31 січня 2013 року, в якому зазначено: "Ви отримали притулок у Данії в якості біженця відповідно до закону про іноземців, параграф 7 п. 1 і Конвенцією ООН про статус біженців від 1951 року" , - сказав Валерій Іващенко.

Він додав, що в конвенції біженцем визнається особа, яка внаслідок обгрунтованих побоювань стати жертвою за расовими чи релігійними ознаками або через політичні погляди перебуває за межами країни своєї національної належності і не має можливості користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися таким захистом з побоювань.

"На додаток до сказаного я можу надати фотокопії отриманого мною документа, який займає 15 сторінок. Такий же документ отримала і моя дружина", - зазначив колишній в. о. міністра оборони.

На запитання, чи збирається він виявляти політичну активність, перебуваючи за кордоном, Іващенко відповів: "Політика "зайнялася" мною, - я тепер не можу від неї піти, ухилитися, поки не доб'юся того, що повинен зробити. Я не навчений програвати і за великим рахунком у мене не було поразок. Доводилося, використовуючи військові терміни, відступати, от тепер і військовополоненим побував, але нічого - вирвався".