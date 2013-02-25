До Тимошенко їдуть лікарі «Шаріте»
08:37, 25 лютого 2013Політика
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Сьогодні має розпочати роботу міжнародна медична комісія, яка опікується станом колишнього українського Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.
До Тимошенко їдуть лікарі / Фото : ВВ
В складі комісії – лікарі з берлінської клініки «Шаріте» і фахівці Міністерства охорони здоров’я України. Про це повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України (ДПтС), пише Радіо Свобода.
Водночас тюремники наголосили, що засуджена Тимошенко, яка до п’ятниці приймала реабілітаційні процедури за місцем свого перебування, у суботу виявила бажання робити це у спеціально облаштованій кімнаті – за умови відсутності під час проходження реабілітаційних заходів у приміщенні співробітниць пенітенціарної служби. Така можливість Тимошенко була забезпечена, відзначає прес-служба ДПтС.
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