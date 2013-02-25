До Тимошенко їдуть лікарі «Шаріте»

В складі комісії – лікарі з берлінської клініки «Шаріте» і фахівці Міністерства охорони здоров’я України. Про це повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України (ДПтС), пише Радіо Свобода.

Водночас тюремники наголосили, що засуджена Тимошенко, яка до п’ятниці приймала реабілітаційні процедури за місцем свого перебування, у суботу виявила бажання робити це у спеціально облаштованій кімнаті – за умови відсутності під час проходження реабілітаційних заходів у приміщенні співробітниць пенітенціарної служби. Така можливість Тимошенко була забезпечена, відзначає прес-служба ДПтС.