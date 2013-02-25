Колишня хатня працівниця звинувачує Черновецького у викраденні чоловіка

Прокуратура Голосіївського району дала доручення міліції провести досудове розслідування щодо кримінального провадження «Викрадення людей» (ст. 146 КК), зареєстрованому на підставі заяви громадянки Алли Фролової, повідомляє газета "Сегодня".

За даними прокуратури, суть заяви колишньої хатньої працівниці сім'ї Черновецьких в тому, що вона припускає: до зникнення в 1997 році її чоловіка Степана Кройтора можуть бути причетні Черновецький і Аделаджа. Але нинішня справа не проти них, а за фактом зникнення Кройтора, уточнює газета.

За словами Фролової, її чоловік в 1990-х роках був досить заможною людиною, власником декількох компаній, президентом страхової компанії.

"Степан тоді був політиком і бізнесменом, але несподівано безслідно зник. А за тиждень до цього він говорив мені, що вклав у «Правекс-Банк» всі свої активи, що «Правекс» - це його ідея. «Банк перейде в мою власність», - сказав він мені. Крім того, чоловік був прихожанином церкви «Посольство Боже». Аделаджа після приїзду в Україну шукав багатих покровителів, і його познайомили зі Степаном. Після нічного богослужіння і розмови з пастором Аделаджею він і зник. А один з парафіян, Свиридов, сказав, що після розмови чоловік сказав, що в нього відкрилися очі на пастора», - розповіла виданню Алла Фролова.

Сама вона теж була прихожанкою «Посольства». Вже після зникнення чоловіка вона попросила Аделаджу допомогти з роботою, і той порекомендував її в сім'ю Черновецьких в якості хатньої працівниці. Але після кількох місяців роботи її звільнили без пояснення причин. «Тоді служба безпеки «Правекс-Банку» перевіряла всіх хатніх працівниць Черновецьких», - говорить вона.

Сам Леонід Черновецький відмовився коментувати цю ситуацію, назвавши звинувачення на свою адресу повною нісенітницею.