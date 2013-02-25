Опозиціонери пішли пікетом на саміт Україна-ЄС - у них забрали диппаспорти

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, депутати разом з групою підтримки розташувалися біля VIP-в’їзду до будівлі Ради ЄС з плакатами, у яких закликали до європейського вибору України та висловлювали заклики до свободи Юлії Тимошенко.

Через 30 хвилин до пікетувальників підійшли представники бельгійської поліції і змусили їх згорнути акцію.

“Я разом з колегою Олександром Бригінцем, з активістами опозиційних партій приїхали до Брюсселя, щоб показати Януковичу, європейським партнерам, що Україна, по-перше, прагне в Європу, і це наш вибір, а по-друге, щоб звернули увагу на ті проблеми з вибірковим правосуддям з тим, що є політичні в’язні, є Юрій Луценко, є Юлія Тимошенко”, - сказав УНІАН А.Павловський.

“В нас забрали дипломатичні паспорти, і от незрозуміло, яка тут демократія. У нас у двох присутніх є дипломатичні паспорти - в Андрія Павловського і в мене, то, відповідно, незрозуміло, яким чином діє демократія, якщо в людини можуть вилучити дипломатичний паспорт”, - повідомив УНІАН О.Бригинець.

“Нас попросили відійти у певне місце і наполягли, щоб ми згорнули пікет. В даному випадку нічого небезпечного у пікеті не було, було лише кілька людей, які стояли з плакатами”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі відбудеться 16-й саміт Україна - ЄС за участю Президента України Віктора Януковича.