Янукович зустрічається з Баррозу і Ромпеєм у вузькому колі
12:45, 25 лютого 2013Політика
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У Брюсселі розпочалась зустріч Президента України з президентами Європейської Ради та Єврокомісії у вузькому колі.
У Брюсселі розпочався саміт Україна – Європейський Союз / Фото: Української правди
У Брюсселі розпочалася зустріч Президента України Віктора Януковича з Президентом Європейської Ради Германом Ван Ромпеєм та Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу у вузькому колі.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як повідомляв УНІАН, основними темами зібрання стануть питання щодо реалізації Україною реформ, необхідних для підписання у цьому році Угоди про асоціацію з ЄС, співпраця в енергетичній сфері, а також – міжнародні питання, в тому числі – врегулювання придністровського конфлікту, відносини з Мінськом та Москвою.
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