Янукович зустрічається з Баррозу і Ромпеєм у вузькому колі

У Брюсселі розпочалася зустріч Президента України Віктора Януковича з Президентом Європейської Ради Германом Ван Ромпеєм та Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу у вузькому колі.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, основними темами зібрання стануть питання щодо реалізації Україною реформ, необхідних для підписання у цьому році Угоди про асоціацію з ЄС, співпраця в енергетичній сфері, а також – міжнародні питання, в тому числі – врегулювання придністровського конфлікту, відносини з Мінськом та Москвою.