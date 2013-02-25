Тимошенко підтвердила, що відеокамери демонтували і вартового прибрали

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав журналістам захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

“Акція припинена”, - сказав він.

С.Власенко зауважив, що, за словами самої Ю.Тимошенко, з її палати прибрали вартового, який знаходився там цілодобово, демонтовано відеокамери, лікувальні процедури проходять за відсутності співробітника Державної пенітенціарної служби.

“На сьогоднішній день дійсно зняті відеокамери, принаймні з її слів, я не був у неї в тюремній палаті. З її слів, демонтовані ті відеокамери, які стояли так би мовити відкриті. Дійсно, прибрано постійний пост, який перебував у неї в палаті. Їй повідомили також, що нібито демонтована моніторингова кімната, бо в ній сенс відпадає. І дійсно вона проводить заняття лікувальними процедурами зараз за відсутності представників пенітенціарної служби”, - сказав С.Власенко.

На його думку, камери у палаті Ю.Тимошенко були встановлені з метою психологічного тиску.

Захисник додав, що зараз Ю.Тимошенко частково проходить лікувальні процедури.

“Вона отримує лікування, але це лікування часткове”, - сказав С.Власенко.

Він підкреслив, що Ю.Тимошенко розпочинала акцію громадської непокори, щоб показати, що будь-яка людина, “котра бореться проти незаконних дій режиму, може добиватися перемоги”.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня Ю.Тимошенко розпочала акцію громадянської непокори та відмовилася повертатися до своєї лікарняної палати, доки не буде виконано ряд її вимог, зокрема, й до того часу, поки камери відеоспостереження, встановлені в її палаті, не будуть зняті.

Із 8 січня по 22 лютого Ю.Тимошенко перебувала в приміщенні душової кімнати.

22 лютого під час проекту «Діалог з країною» Президент України Віктор Янукович сказав, що виступає за демонтаж відеокамер у лікарні, де перебуває засуджена Ю.Тимошенко.

Того ж дня камери відеоспостереження з палати екс-прем’єра в лікарні були демонтовані, й вона повернулася до своєї палати.