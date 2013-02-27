Опозиція збирає підписи під резолюцією про недовіру Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк після того, як представникам опозиції не надали слово під час розширеного засідання Кабміну.

“Опозиція, яка представляє половину країни, хотіла започаткувати нову політичну традицію, коли ми приходимо до уряду і висловлюємо жорстко своє бачення розвитку України, представляємо свої політичні вимоги”, - сказав він.

А.Яценюк відзначив, що опозиція має 42 законопроекти, які, на думку опозиції, мають бути негайно прийняті.

“Але цей, так званий уряд, і так званий Президент, навіть побоялись дати слово опозиції”, - заявив А.Яценюк.

Він повідомив, що опозиція негайно розпочинає збір підписів під резолюцією про недовіру Кабінету міністрів України, і це питання в найкоротші терміни буде розглянуто на сесії парламенту.

А.Яценюк підкреслив, що опозиція знає, що потрібно робити в країні, і має підготовлені законопроекти.

“Ми будемо вимагати відставки уряду через резолюцію недовіри і відставку Президента, який призначив цей бездарний уряд”, - наголосив він.

Крім того, А.Яценюк повідомив, що резолюція недовіри до Кабміну потребує 150 підписів народних депутатів.

“А далі ми хочемо побачити, як депутати-мажоритарники і ті, які називаються себе начебто опозицією, комуністи, висловлять свою позицію щодо діяльності цього уряду”, - сказав А.Яценюк.

Також лідер «Батьківщини» зазначив, що якщо депутати-мажоритарники та інші політичні сили, які вважають себе опозицією, підтримають резолюцію недовіри до уряду, документ може набратися і 226 голосів.