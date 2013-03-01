У ПР кажуть, що разом з Власенком мандат може втратити ще один нардеп

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак звернувся до суду щодо ситуації з сумісництвом народного депутата України з фракції Партії регіонів Андрія Веревського.

Про це заявив народний депутат, член фракції ПР Володимир Олійник у коментарі, переданому УНІАН прес-службою партії.

Зокрема, коментуючи те, що В.Рибак вніс у Вищий адміністративний суд України подання щодо можливості позбавлення народного депутата від «Батьківщини» Сергія Власенка депутатського мандата, В.Олійник підкреслив: «Ст.78 Конституції України забороняє депутату займатися сумісництвом. Бо депутат відповідно до 78 ст. Конституції виконує свої обов’язки на постійний основі. І це правило є загальним». Тож, за його словами, «було звернення народного депутата до голови ВРУ, яке було передане до Регламентного комітету щодо сумісництва С.Власенком повноважень народного депутата з адвокатською діяльністю, оскільки він бере участь у процесах щодо Юлії Тимошенко як адвокат і має професійне посвідчення. І це професійний вид діяльності, ліцензований», – повідомив депутат.

«Про те, що С. Власенко порушує закон, свідчить не лише це звернення, але й сама реакція на це С. Власенка. Адже, якби він вважав, що не порушує закон, то йому не потрібно було б вимагати негайного припинення свого статусу адвоката. А він таке звернення подав. Тобто він розуміє, що він не може бути одночасно народним депутатом і займатися адвокатською діяльністю», – зауважив В.Олійник.

«Якщо таке рішення суд прийме, а таке право дає ст. 81 Конституції – питання щодо сумісництва розглядається в судовому порядку, то у С.Власенка буде більше часу займатися захистом Ю.Тимошенко. І, безперечно, можна сподіватися, що такий захист не буде політизованим, а буде більше правовим», – додав парламентарій.

При цьому В.Олійник зазначив, що «усі спроби кинути закиди про те, що йдеться про вибірковість у цьому питанні, спростовуються і тим фактом, що народний депутат від «Свободи» звернувся до голови ВР щодо позбавлення повноважень народного депутата України, члена парламентської фракції Партії регіонів Андрія Веревського з приводу тих же обставин: що він, будучи народним депутатом, є також керівником комерційних структур, що заборонено законом про сумісництво. Наскільки мені відомо, Голова ВРУ звернувся до суду щодо ситуації з А.Веревським», – повідомив депутат.

У то же час, як повідомляє Українська правда, нардеп Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook написав, що так само має бути позбавлений депутатства і член Партії регіонів Володимир Олійник, який також має адвокатську ліцензію. "Якщо Власенка позбавили мандата через наявність адвокатської ліцензії, то можна подавати на позбавлення мандата одіозного регіонала Олійника", - написав він.