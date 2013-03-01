Янукович готовий розглянути питання помилування Луценка

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на підсумковій прес-конференції.

«Це болюче питання. Я на нього неодноразово відповідав, і вчергове скажу, що його необхідно розглядати у юридичній перш за все площині, і в правовій», - сказав Президент.

Він зауважив, що рішення необхідно приймати, коли будуть завершені усі судові розгляди, у тому числі по Ю.Луценку ще немає рішення касаційного суду.

«На сьогоднішній день касаційний суд ще не розглянув питання по Луценку. Відверто кажучи, я дуже давно знаю Юрія Луценка. Його як людину дуже жалко… Він страждає за свої дурниці, які він наробив... з цим водієм... Хотів зробити, як краще, а потрапив під кримінальну статтю. Тому треба дочекатись (рішення касаційного суду - УНІАН)”, - сказав В.Янукович і не виключив, що ця інстанція може випустити Ю.Луценка на волю.

“Я відверто кажу, не дивлячись на те, що він там зображає із себе великого опозиціонера. Він страждає, а я від цього не радію... Він у такому складному становищі знаходиться”, - сказав Президент.

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Як наголосив В.Янукович, після завершення розгляду касаційної скарги у суді він розглядатиме рішення про помилування.

“Якщо він (касаційний суд - УНІАН) його не звільнить, я буду розглядати питання про його помилування. Тоді підійде моя черга... Треба дочекатися рішення касаційного суду”, - сказав він.

При цьому В.Янукович зазначив, що не хоче тиснути на суд, і суд повинен прийняти рішення відповідно до закону. “Нам треба почекати невеличкий час, коли буде завершення цієї справи, і буде відповідь”, - сказав В.Янукович.

“Можливо, суд його випустить”, - сказав В.Янукович після завершення трансляції прес-конференції, коли журналісти ще раз запитали, чи можливо, що Президент помилує Ю.Луценка.