Янукович: Для нас газовий контракт Тимошенко - як петля на шиї

Президент України Віктор Янукович вважає, що країна через дорогий газ страждає не менше, ніж екс-прем`єр-міністр Юлія Тимошенко, яка уклала несправедливий контракт із Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

«Тимошенко сьогодні страждає від скоєного. Але чому країна мучиться, чому до 2019 року ми повинні платити? Кого це радує? Аплодуєте кому (при запитанні про Ю.Тимошенко журналісти зааплодували – УНІАН), скажіть будь ласка? Мене це дуже засмучує», - підкреслив В.Янукович.

Він зазначив, що як громадянин і як менеджер хоче сказати, що контракт, підписаний у Москві в 2009 році, «приносить (Росії) щорічно 6 мільярдів доларів». За словами глави держави, ці гроші могли б піти на розвиток країни, на соціальні виплати.

В.Янукович знову назвав існуючу ціну на газ для України несправедливою. Він підкреслив, що не розуміє, які аргументи змогла знайти російська сторона для підписання цього контракту.

При цьому В.Янукович нагадав, що контракт було підписано без затвердження відповідних директив урядом. «Тимошенко фактично фальсифікувала ці документи», - заявив він і додав, що «для нас цей газовий контракт як петля на шиї».

«Сьогодні, коли ми вже знаємо цю історію до кінця, ми розуміємо, що тоді була фактично фальсифікація документів, і тому Юлія Тимошенко опинилася у в`язниці, і суд ухвалив це рішення. Чи справедливе воно, чи правильне воно, але його ухвалив суд. До речі, це мінімальне покарання, яке передбачено цією статтею - від семи до 12 років», - сказав В.Янукович.