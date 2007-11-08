МЗС України зробив заяву щодо останніх подій у Грузії

Міністерство закордонних справ України наголошує, що дії усіх сторін грузинського конфлікту мають відбуватися з дотриманням демократичних норм.

Про це йдеться у заяві МЗС України з приводу останніх подій в Грузії, текст якої передано УНІАН.

“В Україні зі співпереживанням стежать за розвитком останніх подій у Грузії. Виходимо з того, що всі дії сторін мають відбуватися відповідно до конституційних рамок та з дотриманням демократичних норм і стандартів», - зазначається у заяві.

МЗС закликав сторони конфлікту до стриманості та уникнення кроків, що провокують ескалацію напруженості.

“Лише встановлення і розвиток конструктивного діалогу між всіма сторонами має стати ключем до виправлення ситуації, сприяти забезпеченню стабільності та спокою в країні.

Події в Грузії є вийнятково її внутрішньою справою. Водночас Україна підтверджує свою готовність, у разі необхідності, надати допомогу в непростий час випробувань для грузинської демократії», - написано в заяві українського МЗС.

Крім того, міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК терміново направив до Грузії свого Спеціального представника, заступника міністра Костянтина ЄЛИСЄЄВА.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада у Грузії проходили масові акції протесту, організовані опозицією. 7 листопада поліція почала розгони демонстрацій з використанням водометів, сльозогінного газу та пластикових куль, а в ніч з 7 на 8 листопада Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ ввів на всій території Грузії надзвичайний стан терміном на 15 діб, в ході якого заборонено проводити мітинги та демонстрації, випускати інформаційні повідомлення про ситуацію в Грузії на всіх теле- і радіоканалах, крім Громадського телебачення. М.СААКАШВІЛІ заявив про причетність Росії до масових акцій протесту в Грузії.