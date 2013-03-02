ГПУ обіцяє розповісти деталі справи проти Данилишина

Про це повідомляє радіо «Свобода».

«Мова йде про ту справу, за якою його затримали у Чехії», – сказала керівник прес-служби Генпрокуратури Маргарита Велькова.

«Кримінальне провадження закрито, Данилишина знято з міжнародного розшуку», – підтвердила вона.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня МВС поінформувало, що кримінальне провадження стосовно колишнього міністра економіки в уряді Юлії Тимошенко Б.Данилишина закрито наприкінці 2012 року за відсутністю складу злочину і його знято з міжнародного розшуку.

У відповідь на цю інформацію у «Батьківщині» завили, що вимагають покарати причетних до безпідставного переслідування Б.Данилишина.

Довідка УНІАН. В січні 2011 року Чехія надала політичний притулок Б.Данилишину, стосовно якого в Україні було порушено кримінальну справу про нанесення збитків державі на 13,9 млн грн через державні закупівлі у одного учасника.

Б.Данилишина було оголошено у міжнародний розшук в серпні 2010 року.

Українська опозиція називала арешт Б.Данилишина переслідуванням з політичних мотивів.

Б.Данилишин був міністром в уряді Ю.Тимошенко з 2007-го до 2010 року.