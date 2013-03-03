Тюремники кажуть, що не можуть добитися від Тимошенко прямої відповіді про етапування

Засуджена екс-прем`єр-міністр Юлія Тимошенко знову не надає прямої відповіді на запитання, чи готова вона до етапування до Києва для участі в судовому засіданні у справі про вбивство Євгена Щербаня.

Про це в неділю повідомила Державна пенітенціарна служба України.

У повідомленні зазначається, що «про наміри засудженої бути етапованою її запитують щодня, починаючі з дати отримання запрошення від суду для участі у засіданні».

Прес-служба наголошує, що кожного разу на одне й те саме запитання чи готова засуджена Тимошенко за станом здоров’я та виключно під свою власну відповідальність бути етапованою до Києва та провести в дорозі у статичному положенні тривалий час, вона постійно озвучувала різні відповіді.

«Зокрема, серед іншого наступне:

- я хочу бути присутньою на засідання, але про можливість мого транспортування запитуйте у лікарів;

- я нічого вам казати не буду, дійте по закону;

- ви не маєте права мене вивозити зі стаціонарного закладу;

- через стан свого здоров’я етапування протягом такого тривалого часу я буду розцінювати як катування;

- ви не можете порушувати мої права і т. д”, - йдеться в повідомленні.

На підтвердження на сайті ДПтС опубліковано відео, на якому «видно відсутність ствердних заяв засудженої про її намір брати участь у судових засіданнях».