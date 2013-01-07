Львівський губернатор обмовився, вітаючи земляків із Різдвом

У Львові встановили Різдвяного Дідуха.

Як передає кореспондент УНІАН, цього року Дідуха встановили на площі Яворського біля Гарнізонного Храму святих апостолів Петра і Павла, а не перед Оперним театром, як минулого року.

Перед церемонією встановлення Дідуха центром Львова організували святкову ходу дітей-колядників у національних костюмах, яку очолив вертепний звіздар. У ході також взяли участь керівники міста та області.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, цього року Дідух особливий. Висота Дідуха – 4,40 м, а розробили його за проектом викладача Львівської національної академії мистецтв Галини Шевчук. Завод за проектом дизайнера розробив металеву конструкцію, а сім’я Коцюків зв’язала 100 снопиків для оформлення Дідуха. У вечірній час Дідух підсвічуватиметься.

”Це найкращий Дідух. Він - велика праця багатьох людей. Як говориться в нас в Україні: Дідух до хати - вся нечисть з хати! Бажаю кожній нашій родині багато добра, здоров`я, щоб був сімейний затишок. Щоб ми згадали сьогодні всіх наших рідних, щоб жоден українець не залишився без вечері, без доброї куті”, - сказав А.Садовий, вітаючи львів`ян, які прийшли подивитися на встановлення Дідуха.

Разом з тим голова Львівської ОДА Михайло Костюк у своїй вітальній промові дещо обмовився. Так, вітаючи галичан з Різдвом, наприкінці промови він гучно підсумував: ”Христос Воскрес!”

Також біля Дідуха поставили посудину з кутею, до якої мер міста з головою обласної ради Петром Колодієм та губернатором Львівщини досипали горіхів з ізюмом та замішали її. Традиційну страву обіцяють передати на Святвечір до Кризового центру та Спільноти взаємодопомоги ”Оселя”.