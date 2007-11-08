Ющенко знає, чим можна більш-менш простимулювати депутатів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що є прихильником запровадження імперативного мандата для депутатів Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції в Полтаві.

«Для тих, хто добре знає українську ситуацію, хто знає, наскільки корупція і криміналітет зайшли в український парламент, сьогодні тільки говорити демократичними фразами і нічого не робити для захисту демократії - є вже нечесно. Тому коли ми говоримо про імперативний мандат – це є одна з обставин, яка стимулюватиме формування в парламенті більш-менш консолідованої позиції», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він повідомив, що має намір з’ясувати готовність до розгляду цього питання у Конституційному Суді України, куди свого часу було спрямовано відповідне подання.

Президент зазначив, що питання імперативного мандата є так само важливе, як і питання виборчої системи. Він також висловився за необхідність змінити систему виборів, особливо до місцевих рад, для того, щоб відповідальність депутатів стала персональною перед тією громадою, яка їх обрала.

Глава держави вважає, що загалом 2008 рік має стати роком конституційних змін, рішення щодо яких має приймати виборець. «2008 рік ми повинні присвятити змінам конституційного характеру», - сказав Президент України.