Трибуну ВР блокують жінки-депутати з квітами
10:38, 07 березня 2013Політика
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Депутати від «Батьківщини» зібралися біля трибуни Верховної Ради.
Тягнибок проводить нараду на місці
Народні депутати з фракції “Батьківщина” зібралися біля трибуни Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, за трибуною знаходяться жінки-депутати з квітами та депутат від “Батьківщини” Олександр Турчинов.
У президії перебуває близько 10 представників опозиційних фракцій.
Поки що депутати не збираються розходитись від заблокованої трибуни.
Водночас лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок проводить нараду зі своїми однопартійцями біля їхніх робочих місць.
Представників Партії регіонів та КПУ у сесійній залі після проведення нарад стало значно менше.
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