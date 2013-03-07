Опозиція далі блокує Верховну Раду
09:43, 07 березня 2013Політика
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Народні депутати від опозиції продовжують блокування президії та трибуни Верховної Ради України.
Рада заблокована
Як передає кореспондент УНІАН, у президії парламенту перебувають двоє опозиціонерів, а біля трибуни ВР - близько 10 депутатів.
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Депутати від опозиції стоять групами у сесійній залі і спілкуються між собою, деякі читають газети або розмовляють по телефону.
У двері президії закладено крісло.
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