Опозиція далі блокує Верховну Раду

Як передає кореспондент УНІАН, у президії парламенту перебувають двоє опозиціонерів, а біля трибуни ВР - близько 10 депутатів.

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Депутати від опозиції стоять групами у сесійній залі і спілкуються між собою, деякі читають газети або розмовляють по телефону.

У двері президії закладено крісло.