Опозиція пішла до Рибака з вимогою викликати Януковича у ВР
11:16, 07 березня 2013Політика
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Віталій Кличко та лідери решти опозиційних фракцій пішли до спікера ВР Володимира Рибака вимагати, аби той викликав до парламенту президента Віктора Януковича.
Опозиціонери підтримали вимогу Кличка
Про це повідомили у прес-службі УДАРу.
"Сьогодні вимогу (Кличка - ред.) до президента прийти до парламенту підтримали лідери інших опозиційних фракцій, які пішли до спікера Рибака разом з Кличком", - цитує повідомлення Українська правда.
Як повідомляв УНІАН, вчора лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко звернувся з відкритим листом до Президента України Віктора Януковича з вимогою виступити у Верховній Раді і прозвітувати про свою діяльність перед депутатами.
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