Опозиція пішла до Рибака з вимогою викликати Януковича у ВР

Про це повідомили у прес-службі УДАРу.

"Сьогодні вимогу (Кличка - ред.) до президента прийти до парламенту підтримали лідери інших опозиційних фракцій, які пішли до спікера Рибака разом з Кличком", - цитує повідомлення Українська правда.

Як повідомляв УНІАН, вчора лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко звернувся з відкритим листом до Президента України Віктора Януковича з вимогою виступити у Верховній Раді і прозвітувати про свою діяльність перед депутатами.