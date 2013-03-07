У ВР сподіваються, що саміт в Брюсселі прискорив євроінтеграцію України

Про це він заявив у ході спілкування з регіональними ЗМІ, повідомляє РБК-Україна.

«Хочу відзначити ключові моменти саміту. Він відбувся на вищому рівні, підтвердження цьому - участь у ньому голови Європейської ради Германа Ван Ромпея та голови Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу. Важливо, що по його завершенню сторони підписали спільну заяву, в якій підкреслюються позитивні моменти у відносинах України та ЄС. Крім цього, ЄС і Єврокомісія погодилися брати участь у реконструкції газотранспортної системи в Україні, а Єврокомісія підтвердила свою зацікавленість те, щоб взяти участь в управлінні українською ГТС », - акцентує увагу політик.

Зарубінський також зазначив, що є істотні зрушення у процесі введення безвізового режиму. «Безумовно, дуже важливий момент - був відзначений прогрес сторін щодо просування на шляху до безвізового режиму. Це можна поставити на перше місце, адже це те, що цікавить простих українців, стосується мільйонів. З тенденцією посилення мобільності, міграції людей, безвізовий режим цьому тільки сприяє. Він покаже, що ми не ізольовані, ми у європейському просторі, і маємо претензії і амбіції щодо адекватного ставлення до нас », - говорить нардеп.

Політик також зазначив, що в європейській перспективі України зацікавлена ​​не тільки наша країна, але і ЄС. «ЄС - це та структура, з якою не просто краще жити в дружбі, а з якої потрібно співпрацювати якомога глибше. Однак потрібно пам'ятати, що і ЄС зацікавлений в Україні. Адже ми - 46-мільйонний неосвоєний слабоконкурентних ринок, золоте дно для європейських товарів, з якими зараз проблеми - їх нікуди реалізовувати. Також їм важливо, щоб Україна залишалася прогнозованим транзитером енергоносіїв. Щоб там не робили росіяни з Північним і Південним потоком, левова частка всіх енергоносіїв, які йдуть зі Сходу до ЄС, прямують через Україну. І, нарешті, ЄС боїться нелегальної міграції. Тільки в його столиці, Брюсселі, 35% населення - мігранти. Там не хочуть, щоб Україна була транзитером нелегальної міграції », - говорить він.

Нагадаємо, що раніше в Брюсселі за участю президента України Віктора Януковича, голови Європейської ради Германа Ван Ромпея та голови Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу відбувся саміт Україна-ЄС. За підсумками переговорів сторони прийняли спільну заяву, що складається з 16 актуальних питань українсько-європейських відносин.