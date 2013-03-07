Рибак спрогнозував, коли запрацює парламент
13:25, 07 березня 2013Політика
903 0
Рибак вважає, що 19 березня парламент почне працювати.
Володимир Рибак: нардепи думають, що вони на мітингах
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак вважає, що 19 березня парламент почне працювати.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під час привітання зі святом 8 березня.
В.Рибак зазначив: “Я думаю, що 19 березня парламент почне працювати”.
За словами голови ВР, сьогоднішня ситуація з блокуванням парламенту свідчить про те, що дві третини народних депутатів вперше прийшли у парламент і “багато з них думають, що вони на мітингах”. “Але це вищий законодавчий орган країни”, - наголосив В.Рибак.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter