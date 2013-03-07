Регіонали і комуністи розійшлись: до 19 березня

Наразі в залі залишається чотири десятки представників опозиції, повідомляє Тиждень.ua

Водночас, народний депутат від фракції «Батьківщина» В’ячеслав Кириленко у Twitter написав: «Розійшлися і комуністи, і регіонали. Події переносяться на 19 березня».

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Депутат від «Батьківщини» Володимир Яворівський пояснив, що сьогодні навряд чи можна очікувати силового розблокування парламенту.

«Сьогодні останній сесійний робочий день. Далі три дні свят, потім робота у комітетах», - зазначив депутат і додав, що 19 березня cаме та дата, коли можуть спробувати розблокувати роботу Ради.