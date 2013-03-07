Захист Тимошенко заявляє про тиск прокурорів на Кужель

Захист екс-прем’єр-міністра України заявляє, що прокурори під час судових слідчих дій здійснювали тиск на свідка Олександру Кужель, оскільки її покази не підтверджують обвинувачення, висунутого Юлії Тимошенко у причетності до вбивства у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні сайту Ю.Тимошенко після завершення допиту Кужель у суді.

"Захист розцінює запитання прокурорів як тиск на свідка. Хотілося б нагадати, що до цього у судовому засіданні зовсім не цікавило, чому свідки надають покази, які відрізняються від показів у Генеральній прокуратурі. Неодноразово наголошувалося, що оцінка доказів на даному етапі розслідування не надається", - сказав Олександр Плахотнюк, коли сторона обвинувачення почала запитувати О.Кужель про причини неповного надання інформації під час її першого допиту у прокуратурі у травні 2012 року.

Захисник Ю.Тимошенко нагадав, «що під час допиту попереднього свідка – колишнього голови Донецької ОДА Володимира Щербаня – суд відмовився прийняти до уваги документи, які свідчили про перерахування коштів з рахунків компанії дружини Є.Щербаня на рахунок компанії сина В.Щербаня Артема через два дні після вбивства».

Водночас О.Кужель неодноразово звертала увагу суду на невідповідність змісту її першого допиту у Генеральній прокуратурі та відповідного протоколу. "Коли я підписувала протокол допиту, я запитала слідчих, чому у протоколі зазначені не всі відомості. Вони мені відповіли, що протокол – це "сухий" документ", - зазначила вона.

Крім того, свідок неодноразово повідомляла суду, що під час свого допиту у травні 2012 року не згадувала про конфлікт Є.Щербаня з компанією "Ітера", оскільки побоювалася за своє життя. "Я надавала покази вперше. І я говорила те, що могла говорити при цій владі та цій прокуратурі", - пояснила О.Кужель.

Як відомо, сьогодні у суді Олександра Кужель заявила про відсутність будь-яких конфліктів між компаніями Є.Щербаня та Ю.Тимошенко, і повідомила суду про наявність проблем у вбитого народного депутата з компанією "Ітера".

Нагадаємо, у рамках досудового розслідування справи про вбивство Євгена Щербаня суд допитав трьох свідків, заявлених зі сторони обвинувачення - Ігоря Мар'їнкова, Сергія Зайцева та Володимира Щербаня. Допити всіх цих свідків відбувалися за відсутності Ю.Тимошенко.

Під час допиту захист Ю.Тимошенко неодноразово звертав увагу суду на те, що покази цих свідків у суді відрізняються від показів, які вони надавали правоохоронним органам США та України майже десять років тому.